Евросоюз пересматривает отношения с Белоруссией

Европейский союз (ЕС) пересматривает свои отношения с Белоруссией в свете событий, разворачивающихся вокруг президентских выборов в стране. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Европейскую комиссию.

Отмечается, что в Еврокомиссии отказались комментировать, будут ли вновь введены санкции в отношении страны.

«Весь комплекс вопросов, касающихся отношений между Европейским союзом и Беларусью, в настоящее время рассматривается в связи с досадными событиями, которые были связаны с президентскими выборами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас готовится совместная декларация 27 стран-членов ЕС по этому вопросу. Дата публикации документа не уточняется.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Евросоюз может рассмотреть введение новых санкций против Белоруссии после президентских выборов в стране.

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