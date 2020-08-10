Помпео заявил об отсутствии свободы на выборах в Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, передает ТАСС.
«Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — сказал Помпео.
Он также призвал власти республики немедленно отпустить всех задержанных на митингах и прекратить применение силы.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.
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