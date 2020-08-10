В МИД Франции заявили, что без проведения реформ Ливан ждет политический крах
Париж рассчитывает, что будущее правительство Ливана начнет проводить реформы, не допустив тем самым политического и экономического краха в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского МИДа.
«Приоритет должен быть отдан сейчас скорейшему формированию правительства, которому предстоит осуществить реконструкцию Бейрута и провести реформы, без которых страна окажется на пороге экономического, социального и политического краха», — говорится в сообщении министерства.
Ранее тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Митинг перерос в массовые беспорядки. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. В результате столкновений пострадали более 700 человек.
Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства.
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