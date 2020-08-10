Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, сообщается на сайте Русской Православной Церкви.

Патриарх отметил, что Лукашенко «неизменно уделяет внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей». Он выразил надежду на продолжение сотрудничества с белорусскими властями с целью консолидировать народ, способствовать просвещению и патриотическому воспитанию молодого поколения и утвердить в обществе идеалы милосердия, мира, добра и справедливости.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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