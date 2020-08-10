Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии подавлялись мягко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в республике после президентских выборов подавлялись мягко, лишь один раз применялись резиновые пули. Слова главы государства приводит госагентство «БелТА».

По его словам, правоохранители применили против демонстрантов пули, когда они намеревались взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера.

Президент назвал протестующих «озверевшими людьми» и похвалил милиционеров за их работу.

«Армию и Службу безопасности мы привлекли, только чтобы эвакуировать избирательные комиссии. Они-то в чем виноваты?», — сказал белорусский лидер.

Накануне в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным итогам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. В ряде городов страны начались акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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