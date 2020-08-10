Тихановская назвала себя победителем на выборах президента Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала себя победителем на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на избирательных участках не хватало урн для большого количества бюллетеней, кроме того, существуют данные альтернативного подсчета голосов.

«Вы все видели своими глазами», — сказала Тихановская на пресс-конференции в понедельник, 10 августа, в Минске.

Политик также заявила, что ее команда будет всеми законными способами доказывать нарушения во время президентских выборов.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

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