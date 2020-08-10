Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие хотели штурмовать его резиденцию, пишет РИА «Новости».

«Это хорошо, что омоновцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца независимости (президентская резиденция) — там уже другой расклад, там служба безопасности работает, антитеррор», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что тогда протестующим «мало бы не показалось».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии на протестах пострадали 39 правоохранителей и 50 гражданских лиц

— В Белоруссии на протестах задержали 3 тысячи человек

— Лукашенко заявил, что протестующими в Белоруссии управляли из-за рубежа