Лукашенко заявил, что протестующие хотели штурмовать его резиденцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие хотели штурмовать его резиденцию, пишет РИА «Новости».
«Это хорошо, что омоновцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца независимости (президентская резиденция) — там уже другой расклад, там служба безопасности работает, антитеррор», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что тогда протестующим «мало бы не показалось».
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.
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