Большинство испанцев хотят, чтобы сбежавший экс-король предстал перед законом

Большинство испанцев высоко оценивают правление бывшего короля Хуана Карлоса I и хотят, чтобы он остался жить в Испании, но ответил перед законом по обвинениям в коррупции, свидетельствуют данные опроса, пишет El Mundo.

Респонденты заявили, что хотят, чтобы почетный король продолжал проживать в Испании, поскольку отъезд за границу снижает доверие к монархии.

42% респондентов считают, что Хуан Карлос был ключевой фигурой при свержении диктатуры Франко, а также обладал очень важной политической ролью во время правления. 26,8% испанцев ответили, что его роль можно считать «достаточно важной».

В то же время 80,3% опрошенных считают, что бывший король должен понести ответственность за коррупционные преступления.

Неделю назад выяснилось, что бывший король Испании покинул страну в связи с антикоррупционными расследованиями. По последним данным, Хуан Карлос находится в Абу-Даби.

Прокуратура Верховного суда Испании подозревает экс-короля в получении многомиллионных взяток от властей Саудовской Аравии и Бахрейна. Следствие по этому делу продолжается.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Сбежавший» король: как Хуан Карлос нанес удар по монархии

— Раскрыто местонахождение Хуана Карлоса I

— Обвиненный в коррупции экс-король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей