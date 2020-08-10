Лукашенко назвал праздником прошедшие президентские выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил прошедшие выборы на пост главы государства с праздником, пишет «БелТА».

Он отметил, что голосование прошло при рекордной явке. Белорусы шли на избирательные участки семьями, брали с собой детей.

«Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что «кто-то хотел испортить этот праздник» — устроил протесты в ночь после голосования. По словам Лукашенко, спровоцировали волнения звонки из других стран, которые были зафиксированы белорусскими спецслужбами.

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки. По последним данным, задержаны около 3 тыс. человек.

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