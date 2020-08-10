Трамп выразил желание «существенно» помочь Ливану

Президент США Дональд Трамп выразил намерение оказать «существенную» поддержку Ливану. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами в рамках совещания группы лидеров стран по помощи Ливану после взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута. Данное мероприятие было инициировано президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Американский лидер отметил, что многие страны выразили желание оказать ливанской стороне поддержку.

«Это будет существенно», — ответил Трамп на вопрос о поддержке со стороны США.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии погибли более 150 человек, ранены более 5 тыс. человек, более 300 тыс. остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.