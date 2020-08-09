В ЦИК Белоруссии призвали проигравших принять поражение на выборах

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1» попросила проигравших кандидатов принять поражение на выборах главы государства.

«Самое главное — это уметь принять поражение. То есть смириться с этим, принять, поздравить. Не волновать ту массу, которая его поддержала и которая может, готова, если он будет его будоражить, выйти на площадь», — сказала Ермошина.

Она со ссылкой на результаты подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах страны сообщила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. При этом его конкурент Светлана Тихановская находится на втором месте, уведомила Ермошина.

По ее словам, в соответствии с результатами голосования по закрытым участкам пяти регионов за Лукашенко проголосовали 82% избирателей.