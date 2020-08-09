Трамп выразил готовность помочь Ливану в расследовании взрыва в Бейруте
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на международной встрече по Ливану выразил готовность США помочь в расследовании взрыва в порту Бейрута, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.
«Президент призвал правительство Ливана провести полное и прозрачное расследование, в котором США готовы помочь», — сообщил Дир.
По его словам, Трамп также подтвердил готовность США оказывать помощь в восстановлении Ливана.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии погибли более 150 человек, ранены более 5 тыс. человек, более 300 тыс. остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.
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