Жена Цепкало проголосовала в посольстве Белоруссии в Москве
Супруга белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника пришла проголосовать за президента Белоруссии в Москве, передает RTVI.
После того как женщина отдала свой голос за одного из кандидатов, она сообщила журналистам, что уже вечером отправится обратно в Белоруссию.
Ранее в СМИ появилась информация, что Вероника Цепкало уехала из Белоруссии. Причиной для отъезда, по словам источника, послужило задержание 8 августа участницы кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской. Позже правоохранители отпустили Марию Колесникову, заявив, что задержали ее по ошибке. Источник отметил, что ее могли перепутать только с одним человеком, намекая на Цепкало.
9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Валерий Цепкало в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав.
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