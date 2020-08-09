Белорусская оппозиция обнародовала план «майдана» после выборов президента

Стал известен план белорусской оппозиции, которым ее представители воспользуются в случае победы президента республики Александра Лукашенко на выборах главы государства. Инструкции по организации «майдана» опубликовал Telegram-канал NEXTA Live, который принадлежит журналисту Степану Путило.

Так, план предусматривает организацию общенациональной забастовки на всех государственных предприятиях Белоруссии. Авторы плана предлагают гражданам республики устроить ее 10 августа. Организаторы забастовки просят их требовать проведения «новых и честных» выборов. Они считают, что руководство белорусских предприятий «не сможет уволить всех», а сотрудники милиции не станут рисковать и «вступать в противостояние с настоящими заводскими мужиками».

Кроме того, организаторы «майдана» посоветовали гражданам проводить митинги у районных администраций. При этом им рекомендуется не захватывать их, а лишь ограничиться блокированием. Задержания органами правопорядка будет «точкой невозврата», после чего нужно устроить блокирование дороги.

Также авторы планы призывают своих сторонников в регионах требовать у главы местного исполкома публично присоединиться к митингующим.

Еще канал обнародовал памятку для протестующего. В ней указано, что предпринимать в случае столкновений с милицией. В памятке есть инструкции по построению боевых порядков, а также прописаны приемы «ответного насилия».

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы.