Соперница Лукашенко Тихановская проголосовала на выборах

Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

На избирательном участке она заявила, что ожидает честных итогов голосования.

Ранее свой голос отдали уже трое из пяти кандидатов на пост главы республики — Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

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