Госдеп США обвинил в Россию во вторжении в Грузию

Госдепартамент США обвил России во вторжении в Грузию в 2008 году.

«12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии», — говорится на официальном русскоязычном аккаунте Госдепа в Twitter.

Американская сторона также призвала Россию вывести войска и выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года.

Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших там с 1992 года. В ходе пятидневной войны погибли более тысячи человек, 72 из которых — российские военнослужащие. 26 августа того же года Россия признала независимость Южной Осетии.

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