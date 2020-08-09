В России определили отношение сдерживания и диалога в стратегии НАТО

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что политика «сдерживания и диалога» НАТО в отношении РФ состоит на 95% из сдерживания и только на 5% из диалога. Об этом дипломат сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Как лидер западного мира, НАТО избрала в отношении России политику сдерживания и диалога.... Однако сдерживания тут 95%, а диалога — всего 5%», — отметил Келин.

Посол добавил, что Лондону хотелось бы быть лидером в этом направлении, совершая новые антироссийские действия. Например, в июле Великобритания ввела санкции против 25 россиян.

Келин заявил, что в условиях коронавируса Россия стремится к сотрудничеству, чтобы преодолеть экономический кризис.

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