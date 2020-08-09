На избирательных участках в Белоруссии могут ввести пропускной режим

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что на участках для голосования может быть установлен пропускной режим в случае большого скопления людей.

Она попросила избирателей «не тянуть» и приходить на участки утром или днем.

«Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим», — сказала Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее глава ЦИК сообщила, что в Белоруссии на выборах президента за пять дней досрочно проголосовали 41,7% граждан.

На пост главы Белоруссии выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа «против всех».

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