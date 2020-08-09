В Белоруссии на выборах президента досрочно проголосовали 41,7% граждан

В Белоруссии на выборах президента за пять дней досрочно проголосовали 41,7% граждан, сообщила в в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Уже цифра 41,7%», — сказала Ермошина.

Она добавила, что в Гомельской области, где досрочные выборы уже завершились, проголосовали больше 50%.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на этот пост, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко. С 4 по 8 августа в стране проводится досрочное голосование.

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