Заместитель Помпео посетит Ливан на следующей неделе
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетит Ливан на следующей неделе, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал «Sky News Arabia».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Ливана Хасаном Диабом предложил помощь стране в связи со взрывом в порту Бейрута. Кроме того, посольство США в Бейруте высказалось в поддержку антиправительственных акций в Бейруте.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.
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