Захарова обвинила Киев в нежелании решать проблему Донбасса

Заявления украинских властей о «непонимании» Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Киева решить проблему Донбасса, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинская сторона заявила о «непонимании» минских договоренностей спустя пять лет после их составления и попыток их реализовать, напомнила Захарова.

«О чем это говорит? О том, что они не хотят решать этот свой вопрос», — отметила представитель МИДа.

При этом Россия, по словам Захаровой, прошла «свою часть дороги» по Минским соглашениям и готова идти дальше.

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