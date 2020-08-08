Посол РФ заявил, что в дела Ливана могут вмешаться после взрыва в Бейруте

Существует большая вероятность, что другие государства захотят вмешаться во внутренние дела Ливана после взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа. Об этом заявил посол России в ливанской столице Александр Засыпкин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас все делают заявления в поддержку Ливана, направляют в страну помощь, в том числе медицинскую и гуманитарную, выражают надежду на объединение на фоне происшествия.

«Реальность другая, и важно четко отслеживать обстановку на предмет того, чтобы под прикрытием гуманитарного бедствия не произошло вмешательство во внутренние дела Ливана», — сказал дипломат.

Он отметил, что также кто-то выступает за антинационализацию ливанской проблемы.

Засыпкин считает такой путь опасным, еще обостряющим ситуацию. При этом он добавил, что Россия направила помощь в Бейрут без какого-либо политического подтекста.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. По последним данным минздрава Ливана, число жертв происшествия достигло 154, при этом личность 25 погибших человек еще не установлена.

Ранее Россия направила в Бейрут самолеты со спасателями МЧС и врачами.

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