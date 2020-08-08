CNN: советники Трампа опасаются, что он развяжет войну

Советники остерегаются на фоне конфликта Вашингтона с Ираном и КНДР предлагать президенту США Дональду Трампу военные рекомендации из опасений, что глава государства может вовлечь страну в войну. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что консультанты президента намеренно отвечали своим коллегам в двух вышеупомянутых странах, что не осведомлены о следующем шаге Трампа.

«Раньше мы считали лишь Ким Чен Ына [лидер КНДР] непредсказуемым. Теперь у нас непредсказуемый Трамп», — сказал Джозеф Юн, который до 2018 года был специальным представителем американского лидера по политике Северной Кореи.

По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, непосредственно в отношении Северной Кореи «именно президент на каждом шагу поощрял дипломатию вместо эскалации». Он отметил, что встреча Трампа с Ыном стала историческим шагом.

В 2019 году, когда президент и его команда рассматривали военные варианты против Ирана в ответ на эскалацию атак в Персидском заливе, высокопоставленные чиновники Пентагона ясно дали понять партнерам США в регионе и Тегерану, что они не могут предсказать, какой шаг сделает Трамп и сделает ли вообще.

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