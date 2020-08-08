Медведев рассказал, что Закавказье могло стать «пороховой бочкой»

Зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что нельзя было в 2008 году допустить превращение Закавказья в «пороховую бочку», в связи с этим было принято решение о защите региона. Об этом он написал на своей странице в «Вконтакте».

Политик напомнил, что в субботу, 8 августа, исполнилось 12 лет с того момента, как Россия ответила на действия президента Грузии в то время Михаила Саакашвили.

«Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость», — пояснил Медведев.

По его словам, в противном случае Закавказье превратилось бы в «пороховую бочку», что для России было абсолютно неприемлемо.

Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших там с 1992 года. В ходе пятидневной войны погибли более тысячи человек, 72 из которых — российские военнослужащие. 26 августа того же года Россия признала независимость Южной Осетии.

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