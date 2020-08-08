Трамп разрешил протестующим против СМИ гостям гольф-клуба снять маски

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером, 7 августа (утром в субботу, 8 августа по мск) устроил пресс-конференцию в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что в дальнем конце зала в клубе находились члены и гости заведения, многие из которых не надели медицинские маски, несмотря на то, что они были всем розданы. Согласно ограничениям, введенным в штате Нью-Джерси из-за коронавируса, ношение масок в регионе — обязательное.

Так, один из журналистов, находящихся на пресс-конференции, спросил Трампа, почему его гости пренебрегают правилами безопасности.

«Вы сказали, что пандемия отходит, но мы потеряли 6000 американцев, и сейчас в этой комнате находятся десятки людей, которые не соблюдают правила Нью-Джерси», — отметил репортер.

Президент ответил, что эти люди попадают под исключение, так как они участвуют в мирном протесте против СМИ. Следовательно, они освобождены от соблюдения государственного приказа о COVID-19

Американские лидер заявил, что если бы в США пресса была честной, не коррумпированной и лживой, то страна смогла бы выдвинуться намного вперед.

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