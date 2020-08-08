В Хабаровске снижается численность участников несанкционированной акции
В Хабаровске проходит очередная несанкционированная акция. Ее участниками стали около 2,8 тысяч человек, передает передает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Сообщается, что демонстранты собрались на площади имени Ленина.
«Численность участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается», – указывается в сообщении.
По данным региональных властей, число митингующих уменьшается пятую субботу подряд. Так, в прошлые выходные на несогласованной акции было зафиксировано 3,5 тыс. человек.
Несанкционированные митинги начались в Хабаровске с 11 июля. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом, участники игнорируют запрет массовых мероприятий.
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