В Хабаровске снижается численность участников несанкционированной акции

В Хабаровске проходит очередная несанкционированная акция. Ее участниками стали около 2,8 тысяч человек, передает передает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Сообщается, что демонстранты собрались на площади имени Ленина.

«Численность участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается», – указывается в сообщении.

По данным региональных властей, число митингующих уменьшается пятую субботу подряд. Так, в прошлые выходные на несогласованной акции было зафиксировано 3,5 тыс. человек.

Несанкционированные митинги начались в Хабаровске с 11 июля. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом, участники игнорируют запрет массовых мероприятий.

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