Экс-советник Обамы продала часть акций Netflix

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс продала значительную часть акций Netflix Inc., которые она купила, когда стала директором компании в мае 2018 года, пишет The Wall Street Journal.

Как известно, она является главным претендентом на должность вице-президента кандидата на пост главы государства от демократов Джо Байдена.

Газета со ссылкой на отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам от четверга, 6 августа, сообщает, что Райс исполнила примерно четверть из более чем 5200 опционов, которыми она располагала на этой неделе.

Издание отмечает, что Байден может объявить о своем кандидате на данный пост уже на следующей неделе.