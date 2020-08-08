На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

Автор украинского издания «Апостроф» в своей статье пришел к выводу, что пока Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке Украины, у жителей Донбасса создается образ врага в лице Киева.

В публикации указывается, что нынешней осенью в ДНР и ЛНР в школу отправятся дети, которые родились после начала войны в 2014 году. Как отмечает журналист, они будут расти с мыслями о зловещей Украине и ее армии, которая убивает жителей Донбасса. Той же точки зрения придерживаются и подростки, у которых школьные годы пришлись на разгар конфликта.

Автор считает, что таким образом между остальной Украиной и Донбассом опускается «железный занавес».

«Первый срок полномочий [президента Украины] Владимира Зеленского истекает в 2024 году. И в этом же году в Донбассе будут заканчивать школу ребятишки, пришедшие туда параллельно с началом войны. «Запрограммированное» поколение вступит во взрослую жизнь», — говорится в статье.

По словам журналиста, Киев может наладить отношения с Донбассом именно до конца первого срока Зеленского. Автор утверждает, что в дальнейшем неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР можно будет либо завоевать, либо «навсегда отпустить». До этого времени Киев вряд ли сумеет достичь больших успехов в урегулировании конфликта, отмечает издание.