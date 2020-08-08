Посол РФ: СК подтвердит «заказ» аферы с задержанными в Белоруссии россиянами

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер «масштабной аферы», в которую оказались втянуты задержанные под Минском россияне, передает РИА «Новости».

Он заявил, что согласно замыслу организаторов из-за границы, данная акция была направлена на нанесение «ущерба многогранному сотрудничеству, особым отношениям» Белоруссии и России.

По словам дипломата, «справедливым и обоснованным» в этой ситуации «будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой».

«Важно отметить, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране», — сказал Мезенцев.

Посол также отметил, что российская сторона не позволит себе предпринять действия, которые могут «содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период».

Ранее Мезенцев заявил, что ситуация с задержанными в Белоруссии гражданами России может быть спровоцирована из третьей страны для осложнения отношений Москвы и Минска.

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