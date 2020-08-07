МИД РФ просит правозащитников отреагировать на маркировку СМИ в Twitter
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Российский МИД обратился к правозащитным организациям и международным структурам с просьбой отреагировать на решение компании Twitter маркировать аккаунты правительств и государственных СМИ. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
«Западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми», — отмечается в сообщении.
По мнению МИД, Twitter пытается сократить долю медиаконтента российских СМИ в интернете, понизить их цитируемость.
Ранее компания Twitter заявила о намерении помечать аккаунты правительств и государственных СМИ в микроблоге.
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