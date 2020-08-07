Оговорка Трампа повысила спрос на футболки Еврейского музея в Филадельфии

Оговорка президента США Дональда Трампа во время выступления на мероприятии по поддержке национальных парков стала мемом и привела к ажиотажному спросу на футболки с этой фразой. Об этом сообщается в Twitter Национальный музей истории американских евреев в Филадельфии.

Так, при попытке произнести название Йосемитского национального парка, которое в сокращенном варианте звучит как Йосемити (Yosemite), американский лидер сказал «Yo Semite», что переводится как «Привет, семит!».

Еврейский музей в Филадельфии отметил, что такая оговорка не является новой, а также добавил, что футболки с данной фразой имеются у них в продаже с 2011 года. Однако оговорка Трампа привела к скачку спроса на этот товар.

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