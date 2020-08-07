ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы «Голос»
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина назвала преступной созданную платформу «Голос» для электронного голосования, передает ТАСС.
По ее словам, сервис создан не для контроля над волеизъявлением, а для организации массовых беспорядков.
Ермошина назвала «Голос» «теневым Центризбиркомом» и напомнила, что, согласно конституции, проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии. Другие же структуры являются незаконными.
Платформа «Голос» была создана сторонниками штабов кандидата в президенты Тихановской, а также Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
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