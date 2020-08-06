Стало известно, при каких условиях Белоруссия выдаст задержанных россиян Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

«У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, Беларуси и России, правоохранительные системы в контакте, они и работают... над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину, а сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли и тому подобное», — заявил Лукашенко.

Как сообщалось, Киев готовит официальный запрос к генпрокуратуре Украины об экстрадиции задержанных под Минском россиян.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить прокуроров России и Украины для разбирательства из-за задержанных под Минском россиян.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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