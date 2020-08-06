Посольство РФ оценило доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Посольство России в США прокомментировало доклад американского Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» на своей странице в Facebook.

«Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. <…> Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб», — указано в комментарии дипмиссии.

При этом посольство расценивает доклад Госдепа как «попытку заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества», отмечается в публикации.

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором назвал Россию ведущей угрозой в сфере дезинформации и пропаганды. По мнению Госдепа, российские власти вкладывают значительные ресурсы в развитие каналов пропаганды.

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