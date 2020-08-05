ЦИК России не будет направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК не будет наблюдать за президентскими выборами в Белоруссии, так как не получал приглашения от белорусских коллег. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег», — сказала она.

Памфилова добавила, что российские наблюдатели также не поедут в составе миссий БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. По ее словам, БДИПЧ получило приглашение от Белоруссии слишком поздно, а направлять представителей СНГ ЦИК РФ вряд ли возможно из-за «мягко говоря, весьма специфического отношения белорусского руководства к коронавирусной пандемии».

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий лидер республики Александр Лукашенко.

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