Вашингтон надеется, что Мадуро лишится власти до конца года

Американские власти стремятся к тому, чтобы до конца 2020 года нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул свой пост, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса.

«Без сомнений, мы надеемся, что он не переживет этот год (в качестве главы государства), мы усердно работаем над тем, чтобы так было», — сказал Абрамс.

По его словам, для этого против правительства республики необходимо вводить больше персональных санкций, а жители страны должны отвергнуть результаты грядущих выборов, если они пройдут без представителей оппозиции или с нарушениями процедуры.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против политики «Единой социалистической партии Венесуэлы», которая находится у власти. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.

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