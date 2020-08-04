Российский МИД предостерег Израиль от дальнейших ударов по Сирии

Москва выступает против нанесения Израилем авиаударов по территории Сирии и предостерегает Тель-Авив от таких действий в дальнейшем, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

«Предостерегаем израильское руководство от повторения подобных шагов, чреватых опасными последствиями для всего ближневосточного региона», — заявили в министерстве.

Ранее стало известно об ударе израильской авиации по населенным пунктам Сирии в провинции Эль-Кунейтра. Погибли не менее четырех человек.

Армия Израиля заявила, что произвела атаку в ответ на попытку боевиков заложить взрывчатку у забора на границе между странами.

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