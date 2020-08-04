Кравчук: Украина не отказывается от «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Полномочный представитель Киева в Контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина не отказывает от исполнения «формулы Штайнмайера», признающей особый статус Донбасса, однако призвал обдумать ее внедрение на практике. Об этом политик заявил в эфире телеканала »112 Украина».

«Мы не отказываемся от «формулы Штайнмайера», — сказал Кравчук.

Он добавил, что не считает нужным закреплять особый статус Донбасса в украинской конституции, как и отдельные положения Минских соглашений.

По его мнению, в основном законе страны должны быть закреплены только политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, а временные задачи не должны быть отражены в нем.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

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