Глава Каталонии требует отречения короля Испании

Глава женералитета Каталонии Ким Торра требует отречения короля Испании Филиппа VI после побега из страны его отца Хуана Карлоса I, сообщает Europa Press.

По мнению каталонского главы, король и правительство Испании «способствовали» отъезду Хуана Карлоса I.

Коррупционные скандалы вокруг бывшего короля Испании продолжаются уже несколько лет. Последним стал материал в газете El Mundo об отмывании Хуаном Карлосом I крупных денежных средств в момент его нахождения на престоле.

Несмотря на все коррупционные скандалы, Конституция Испании не позволяет привлекать бывших монархов к уголовной ответственности. Ранее в СМИ появилась информация, что Филипп VI намерен официально лишить отца титула, чтобы отдать его под суд. Это будет первый прецедент за всю историю королевства. Кроме того, семья Филиппа VI намерена отказаться от получения денег за счет бюджета.

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