Эксперт: регистрация кандидатов в губернаторы Камчатки — серьезный экзамен

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию с регистрацией кандидатов на выборы губернатора Камчатки.

«Камчатский край с Иркутской областью были двумя «регионами-чемпионами» по количеству выдвижений кандидатов — в первом случае с 16 претендентов начиналось все. Понятно, что если бы все 16 были зарегистрированы — это было бы проблематично с технической точки зрения, да и для избирателей тоже. Как я уже и говорил, выдвижение многих кандидатов на Камчатке с очень высокой вероятностью носило характер пиара — такой задел на будущее, учитывая предстоящие выборы в Госдуму в следующем году», — отметил он.

Эксперт добавил, что регистрация на губернаторские выборы — серьезный экзамен, в том числе и технологически сложный процесс по преодолению муниципального фильтра и так далее.

«То, что произошло в Камчатском крае — показывает, что не все кандидаты с этим смогли справиться. «Коммунистическая» стратегия кандидата-коммуниста собрать первым муниципальный фильтр — это оправданное действие, но там были опущены принципиальные технологические ошибки, связанные с учетом требований по географии, распределению и так далее. Поэтому кандидат и не дошел до регистрации», — резюмировал эксперт.