Президент Молдавии приехал в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Додон планирует встречу с российскими официальными лицами для обсуждения углубления двустороннего сотрудничества, указано в сообщении.

В частности, президент намерен обсудить экономическое сотрудничество и упрощение экспорта молдавских товаров в Россию. Кроме того, планируется обсуждение возобновления переговоров о получении Молдавией кредита в €200 млн от России.

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