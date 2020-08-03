Медведев: во время пандемии число наркопреступлений в интернете возросло

В России во время пандемии коронавируса число наркопреступлений в интернете выросло на две трети. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам обеспечения правопорядка, передает ТАСС.

«Заметно возросло — приблизительно на две трети — и число противоправных деяний, связанных со сбытом наркотиков через интернет», — сказал он.

Медведев добавил, что рост преступности в интернете связан с переводом многими гражданами и компаниями своей деятельности в цифровой формат из-за пандемии.