Испания пыталась подтолкнуть Конгресс США к лишению Британии суверенитета над Гибралтаром

Испания проводила тайное лоббирование с целью подтолкнуть конгрессменов США к тому, чтобы они поддержали план по лишению Великобритании единоличного суверенитета над Гибралтаром. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на семерых действующих и бывших членов американской палаты представителей.

По их словам, испанское посольство в Вашингтоне дало задний ход после того, как конгрессмены подписали резолюцию в поддержку британского статуса Гибралтара или посетили данную территорию.

В конгрессе восприняли позицию испанских чиновников «воинственной» и «насильственной», а также отметили, что «испанцы сошли с ума».

По данным Telegraph, бывший посол Испании выдвинул план по лишению Британии единоличного суверенитета над Гибралтаром спустя всего несколько месяцев после голосования по Brexit (выход Великобритании из Европейского союза)

Согласно плану, жители Гибралтара получил бы испанское, а также британское гражданство, а Мадрид получил бы равные с Лондоном права относительно внешней политики, обороны и иммиграции территории.

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