Премьер-министр Косово заразился коронавирусом
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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулла Хоти заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня прошел тест на COVID-19 и результат положительный. У меня нет симптомов, кроме очень легкого кашля», – написал премьер.
Хоти проведет две недели в самоизоляции, он продолжает выполнять свои обязанности в дистанционном формате.
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