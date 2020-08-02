Премьер-министр Косово заразился коронавирусом

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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулла Хоти заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня прошел тест на COVID-19 и результат положительный. У меня нет симптомов, кроме очень легкого кашля», – написал премьер.

Хоти проведет две недели в самоизоляции, он продолжает выполнять свои обязанности в дистанционном формате.

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