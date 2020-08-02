Пелоси не доверяет советнику Белого дома по COVID-19
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пэлоси заявила о недоверии главному советнику Белого дома по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией Дебре Брикс, сообщает Fox News.
Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп распространяет дезинформацию о коронавирусе, а Брикс является его назначенцем.
При этом спикер назвала героем директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 4,6 млн случаев заболевания, из них более 154 тысяч — с летальным исходом.
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