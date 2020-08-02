Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что действия президента страны Александра Лукашенко подталкивают граждан к «майдану». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про «майдан». Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса. Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский «майдан».

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Лукашенко будет баллотироваться на свой пост в шестой раз.

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