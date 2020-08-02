Турчинов предложил возбудить против Зеленского уголовное дело

Президент Украины Владимир Зеленский несет такую же ответственность за сохранение российской «оккупации» в Крыму, как и предыдущее руководство страны, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Об этом сообщает ИА «Новороссия».

По словам Турчинова, если украинские власти утверждают, что он мог освободить Крым в 2014 году, то «нужно отвечать», почему это не делается сейчас.

«Тогда нужно открывать дело именно против президента Зеленского, который не вводит военное положение, не объявляет войну агрессору», – заявил экс-глава СНБО.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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