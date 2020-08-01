Экс-президент Украины хочет привлечь США к урегулированию в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе будет «очень сложно» без участия США. Об этом сообщает Интерфакс.

Кравчук назвал США «наиболее сильной, наиболее богатой страной мира», которая может иметь наибольшее влияние при решении данной проблемы. Он отметил, что говорит об участии США в урегулировании «на перспективу», так как в настоящее время в Соединенных Штатах «много проблем».

Ранее стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук возглавит делегацию Украины в ТКГ вместо Леонида Кучмы.

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