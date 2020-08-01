Лукашенко заявил о готовности взаимодействовать с РФ по задержанным в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к взаимодействию с Москвой по делу о задержанных в Минске россиянах, которых белорусская сторона считает наемниками ЧВК «Вагнер», сообщает БелТа.
«Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — сказал Лукашенко.
По его словам, задержанные россияне не собирались лететь в Стамбул, а в Минск прибыла только первая группа из 200 человек, которая планировалась к переброске в страну.
Президент также поручил правоохранителям обращаться с задержанными аккуратно, так как они «конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры».
В конце июля в Минске сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.
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