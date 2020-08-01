Глава МИД Украины считает правильным отказ от разрыва дипотношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает правильным решением сохранение дипломатических отношений с Россией после 2014 года. Об этом он рассказал в интервью изданию «Главком».

«Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, <…> это была бы ошибка», — заявил глава украинского МИДа.

По словам Кулебы, у Украины «сотни политических заключенных», и страна нуждается в ограниченном дипломатическом присутствии в России для защиты своих граждан. Он назвал существующую конфигурацию двусторонних отношений «наиболее сбалансированной и эффективной».

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